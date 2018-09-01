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Российские туристы стали больше интересоваться Японией

Общество

Япония в 2018-м году стала одним из самых быстрорастущих туристических направлений

Токио, 1 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  С начала 2018 года Японию посетило более 4,5 миллионов российских туристов, это на 30 процентов больше, чем в 2017. Более того, для многих это уже не первая поездка.

В июне 2018 года Японию посетило 7000 российских туристов, что превышает показатель июня прошлого года на 26 процентов. Это во многом связано с увеличением авиарейсов из таких городов, как Новосибирск, Иркутск и Владивосток, сообщает новостное агенство Спутник со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию (JNTO).

Также отмечается, что интерес россиян к Японии только возрастает, а многие из туристов посещают Японию уже не в первый раз. Самыми популярными городами являются Токио и Киото, третье место занимает остров Окинава.

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Туризм
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