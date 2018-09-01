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Япония «отмечает» День предупреждения стихийных бедствий

Общество

В Японии в честь Дня предупреждения стихийных бедствий были проведены учения по предупреждению таких катастроф как землетрясения и цунами

Япония «отмечает» День предупреждения стихийных бедствий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цунами

Токио, 1 сентября 2018, 16:34 — REGNUM  В Японии 1 сентября — День предупреждения стихийных бедствий. Под эгидой японского правительства, в этот день в разных регионах страны проводятся учения по предупреждению таких катастроф, как землетрясения и цунами.

В районе южного побережья префектуры Вакаяма, а также в прибрежных префектурах Сидзуока и Айти, были проведены комплексные тренировки по предотвращению землетрясений с магнитудой вплоть до 9.1, сообщает новостное агентство Никкей.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время посвященного чрезвычайного мерам по предотвращению бедствий заседания отметил, что «главным приоритетом является человеческая жизнь и для её спасения необходимо прилагать максимальное количество усилий».

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