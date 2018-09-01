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Водители автобусов отменили забастовку в первый учебный день в Израиле

Общество

Сотрудники транспортной компании Egged смогли достичь соглашения с руководством, согласно которому водители получат прибавку к зарплате сверх оплаты отработанных часов, что приведет к повышению заработной платы водителей до 43 шекелей в час

Водители автобусов отменили забастовку в первый учебный день в Израиле
Иллюстрация: Defense.gov
Школа

Тель-Авив, 1 сентября 2018, 16:27 — REGNUM  В ходе переговоров между сотрудниками транспортной компании Egged, которые также входят в организацию «Сила для рабочих», и руководством компании, было решено, что первый учебный день в Израиле пройдет без ранее запланированной забастовки. Согласно достигнутым договоренностям, водители автобусов получат прибавку к заработной плате при условии государственной поддержки. Как сообщает информационное агентство Israel HaYom, зарплата водителей после надбавки составит 43 шекеля в час.

Генеральный директор компании Egged Гидеон Мизрахи поприветствовал достигнутое соглашение, отметив, что трудовой спор и возможная забастовка могли «нанести ущерб не только самой компании, но и ее пассажирам».

В свою очередь, Раид Мешааль, председатель рабочего комитета компании, выразил обеспокоенность тем, что лишь угроза забастовки «смогла заставить государство уравнять права рабочих и руководства компании».

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Автотранспортные перевозки
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