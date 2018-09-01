Глава Ямала отметил важность сохранения региональных льгот для северян

Салехард, , 15:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин, предлагая сохранение прежних условий выхода на пенсию для коренных народов Севера, региональных льгот для ветеранов и понижение пенсионного возраста для многодетных матерей, очередной раз доказал мудрость и правильность социальной политики руководства страны, заявил врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 сентября. Его видеообращение опубликовал телеканал «Ямал Регион».

"Для нас, северян, особенно важно, чтобы внимание к нашим ветеранам, особые условия для них остались в силе. И мы благодарны президенту России за поддержку инициативы по сохранению всех региональных льгот. Для ямальских пенсионеров действует порядка 10 мер социальной поддержки. Это ежемесячное пособие, если человек отработал в автономном округе более 15 лет, и возмещение расходов на путевки неработающим пенсионерам и другие виды поддержки, которые пользуются популярностью. Более 70 тысяч ямальских пенсионеров пользуется региональными льготами — это каждый второй пенсионер», — заявил врио губернатора Дмитрий Артюхов.

Также руководитель автономного округа подчеркнул важный для Ямала момент — сохранение действующих условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«В ЯНАО за восемь лет в два раза, до 11 тысяч, выросло число многодетных семей. Масштабная поддержка материнства и детства — важнейшая ценность для нашего региона. Мы благодарны президенту России за особое внимание к защите традиционного образа жизни коренных северян и гармоничному развитию всей российской Арктики».

Крайне серьёзным для Ямала аспектом Дмитрий Артюхов назвал сохранение действующих условий назначения пенсий коренным многочисленным народам Севера.

«Это абсолютно взвешенное и верное решение, полностью соответствующее курсу на защиту традиционного образа жизни коренных северян и гармоничного развития всей российской Арктики. Забота о старшем поколении на Ямале всегда была в приоритете. И так будет и дальше. Крайне важно создавать условия для активного долголетия — для тех, кто строил наш Север и работал на благо его процветания», — подчеркнул Артюхов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого предложил смягчить предлагаемую правительством пенсионную реформу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Коми сохранят региональные льготы для пожилых людей