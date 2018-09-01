Суббота, 1 Сентября 2018 года
16:47:12 МСК

Министр просвещения РФ назвала пять направлений тем для выпускных сочинений

Общество

Конкретные темы сочинений для выпускников будут засекречены

Министр просвещения РФ назвала пять направлений тем для выпускных сочинений
Иллюстрация: Gtrk-kaluga.ru
Министр просвещения РФ Ольга Васильева

Калуга, 1 сентября 2018, 15:31 — REGNUM  Направления для тем сочинений, которые будут писать выпускники 2018/2019 учебного года, озвучила министр просвещения РФ Ольга Васильева, 1 сентября сообщает ГТРК города Калуги.

В феврале 2019 года все одиннадцатиклассники будут писать сочинения, чтобы получить допуск к Единому госэкзамену. Министр просвещения РФ, во время своего рабочего визита в Калугу, назвала пять блоков, по которым будут составлены конкретные темы сочинений.

Учащимся будут предложены следующие блоки: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жесткость».

При этом Васильева уточнила, что конкретные темы по этим блокам позже разработает Рособрнадзор. Эти темы не будут едины для всех российских школ: для каждого часового пояса будет разработан свой список тем. Все списки будут строго засекречены, обнародовать их будут только в день испытания.

Напомним, что учащимся одиннадцатых классов для допуска к ЕГЭ нужно написать сочинение по заданной теме. Оценкой за сочинение будет «зачёт» или «незачёт», при этом допускается, в случае незачёта, ещё две попытки на прохождение испытания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа школьного образования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить