В 28 школах Югры дети тундровиков изучают родной язык

Сургутский район, Югра, , 14:51 — REGNUM Дети кочевых тундровиков Югры встретили новый учебный год в школах-интернатах. Более 600 ребят из числа коренных представителей народов Севера в ХМАО получают образование далеко от дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и молодёжной политики ХМАО.

Наибольшее число детей оленеводов обучается в Березовском, Кондинском районах и Ханты-Мансийске. О том, как адаптируются к учёбе и жизни дети тундры в ляминской школе-интернате, рассказала газете «Сургутская трибуна» директор образовательного учреждения Татьяна Чагина.

По её словам, в интернат с каждым годом поступает меньше детей. Ребята живут в комнатах на два-три человека. Родители могут забирать учеников на выходные дни, ведь дети, выросшие в тундре, тоскуют по дому. Помимо основной программы, в ляминской школе идёт обучение хантыйскому языку, народным традициям и промыслам.

«Бывает, приходят дети, которые плохо владеют русским языком. Для учеников разработана адаптационная программа, которая помогает им влиться в учебный процесс, а также работает служба сопровождения, состоящая из психолога, логопеда и дефектолога. Дети ходят в танцевальные кружки, принимают участие в театрализованных представлениях, занимаются в спортивных секциях», — сообщила директор школы-интерната.

Согласно документам департамента от июня 2018 года, языки коренных народов Севера в Югре изучают в 28 школах 1 870 человек в Белоярском, Березовском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийский районах.

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