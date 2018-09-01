Новой школе Великого Новгорода присвоили имя лётчика-героя

Великий Новгород, , 13:22 — REGNUM Новой школе №37 Великого Новгорода, которая сегодня, 1 сентября, открыла свои двери для первых учеников, будет присвоено имя Героя Советского Союза Игоря Каберова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на торжественной линейке, посвящённой Дню знаний, заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Он подчеркнул, что и улица, которая находится недалеко от новой школы, также носит имя героя-лётчика.

«Мы долго обсуждали название этой школы, кому она будет посвящена. И решили посвятить её человеку, который тоже посвятил всю свою жизнь мечте, который своей жизнью доказал, что невозможное возможно, который для многих новгородцев стал учителем и старшим товарищем», — заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, Игорь Александрович Каберов — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Великого Новгорода. Каберов — один их самых известных советских асов, но сначала его не хотели брать в военную авиацию по медицинским показаниям. В Великом Новгороде именем Каберова названа улица, в новгородской школе № 28 открыт музей его имени. Имя героя также носит Новгородский авиационно-спортивный клуб, который Каберов возглавлял несколько десятилетий подряд.

Добавим, что имя для новой школы №37 Великого Новгорода выбирали их нескольких вариантов. Новую школу предлагали назвать в честь средневекового учёного Кирика Новгородца, в честь Дмитрия Пожарского или Александра Герцена. Среди обсуждаемых названий были также «Перспектива», «Новое поколение».

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