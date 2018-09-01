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Дайверы ТПУ и ТУСУРа очистят от мусора несколько томских озер

Общество

Ближайший субботник состоится 2 сентября

Томск, 1 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  Дайверы Томского политехнического университета (дайв-клуб «Афалина») и Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (клуб «Наяда») очистят от мусора озеро Сенная Курья к югу-западу от регионального центра, сообщает пресс-служба Томского политеха.

«После Сенной Курьи мы проведем проверку на Белом и Нефтехимовском озерах — 9 и 16 сентября», — пояснили организаторы субботника. По их словам, к мероприятиям смогут присоединиться все жители Томска, желающие принять участие в уборке на суше.

Отмечается, что мероприятие состоится в рамках проекта «Экологический подводный десант», который стартовал весной 2018 года. В начале лета томские дайверы очистили городские водоем, убрав с прибрежных зон Сенной Курьи, Белого и Нефтехимовского озер около 500 кг мусора.

Проект реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Он стал единственным представителем Томской области, вошедшим в число 200 победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов-2018 Росмолодежи.

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