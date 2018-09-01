Технологическая школа Сургута вызвала ажиотаж у родителей

Сургут, Югра, , 13:23 — REGNUM В экономической столице Югры, Сургуте, открылась технологическая школа. Здесь учащиеся будут заниматься в нанолаборатории, технопарке, в студии дизайна, планетарии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Сургутская технологическая школа появилась в результате реконструкции рядом стоящих школ №38 и №13. В департамент образования Сургута уже несутся жалобы родителей, детям которых не удалось записаться в это учебное учреждение, оснащённое по последнему слову образовательных технологий.

Директор департамента образования Сургута Анна Томазова пояснила, что технологическая школа во второй половине дня будет доступна для ребят из других учебных заведений города. Здесь они смогут получить дополнительное образование. С 1 сентября в МБОУ «Сургутская технологическая школа» будут учиться в две смены 2800 ребят, среди которых почти 100 детей с ограниченными возможностями здоровья.

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