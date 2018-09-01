Суббота, 1 Сентября 2018 года
13:48:30 МСК

В Тюмени открылось здание Института наук о Земле

Общество

Реставрация учебного корпуса продолжалась два года

Тюмень, 1 сентября 2018, 12:51 — REGNUM  Учебный корпус Института наук о Земле Тюменского государственного университета (ТюмГУ) было открыто в торжественной обстановке после двух лет реставрации, сообщила пресс-служба вуза.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, ректор ТюмГУ Валерий Фальков, студенты и преподаватели вуза.

«Новый, прекрасно оборудованный корпус обязательно послужит импульсом для дальнейшего активного развития Института наук о Земле», — сказал Фальков на мероприятии. Он также выразил уверенность, что созданные в стенах здания условия будут способствовать высоким результатам в исследовательской и образовательной работе.

Отмечается, что открывшееся здание является объектом историко-архитектурного наследия. В начале XX века в нем располагалось ремесленное училище, после Великой Отечественной войны — городская школа-семилетка. А в этом году ровно 45 лет, как университет впервые стал хозяином этого дома — в 1973 году здесь расположился географический факультет. Ремонтные и реставрационные работы на объекте продолжались два года.

Читайте также: В Тюменском университете предложили понимать физику через историю

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить