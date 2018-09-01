В Тюмени открылось здание Института наук о Земле

Тюмень, , 12:51 — REGNUM Учебный корпус Института наук о Земле Тюменского государственного университета (ТюмГУ) было открыто в торжественной обстановке после двух лет реставрации, сообщила пресс-служба вуза.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, ректор ТюмГУ Валерий Фальков, студенты и преподаватели вуза.

«Новый, прекрасно оборудованный корпус обязательно послужит импульсом для дальнейшего активного развития Института наук о Земле», — сказал Фальков на мероприятии. Он также выразил уверенность, что созданные в стенах здания условия будут способствовать высоким результатам в исследовательской и образовательной работе.

Отмечается, что открывшееся здание является объектом историко-архитектурного наследия. В начале XX века в нем располагалось ремесленное училище, после Великой Отечественной войны — городская школа-семилетка. А в этом году ровно 45 лет, как университет впервые стал хозяином этого дома — в 1973 году здесь расположился географический факультет. Ремонтные и реставрационные работы на объекте продолжались два года.

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