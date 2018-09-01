В Амурской области полицейские провели урок по кибербезопасности

Тында, Амурская область, , 12:36 — REGNUM Сотрудники МВД России провели видеоурок «Правила безопасного Интернета» в Центре детского творчества г. Тынды Амурской области 1 сентября, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Амурской области.

Занятие проводилось в рамках всероссийской акции «Безопасный интернет — детям». Полицейские рассказали об основных правилах безопасности при пользовании мировой сети, которые позволят детям не стать жертвами злоумышленников.

Сотрудники МО МВД России «Тындинский» посоветовали детям быть бдительными при общении в интернете с незнакомыми людьми, рассказали о методах защиты персональных данных и научили избегать вредоносных программ.

Напомним, что в рамках акции «Безопасный интернет — детям» сотрудники МВД проводят уроки для детей в различных регионах страны. Первое занятие прошло в мае 2018 года в одной из столичных школ.