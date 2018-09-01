День знаний в Югре: инновации с акцентом на безопасность

Ханты-Мансийск, , 13:22 — REGNUM В Югре 1 сентября 2018 года впервые сели за парты 24,2 тыс. школьников. Новый учебный год 2018−2019 стартовал для 220 тыс. детей и подростков в 315 школах автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Межведоственные комиссии приняли к началу учёбного года все образовательные организации автономного округа. Муниципалитеты потратили во время летних ремонтов более 1,2 млрд рублей.

Отдельно отмечается, что 80% школьников Югры будут учиться в одну смену.

Напомним, в Югре стало больше школ, где усилилась безопасность — появились металлические рамки, электронный пропуск, стало больше камер видеонаблюдения и взрослых пускают только с паспортом.

Кроме того, для повышения качества образовательных услуг в школах Югры внедряются такие новые технологии, как «электронный кошелёк школьника» и антигаджетовые системы, чтобы ученики могли расплатиться безналично в буфете и не увлекались играми на планшетах и в сотовых телефонах на переменах.

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