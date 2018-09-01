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В Екатеринбурге подписана заявка на право проведения выставки Expo 2025

Общество

Обращение в Международное бюро выставок составили заслуженные деятели науки, культуры, спортсмены и промышленники

В Екатеринбурге подписана заявка на право проведения выставки Expo 2025
Иллюстрация: Exporussia2025.com
ЭКСПО 2025

Екатеринбург, 1 сентября 2018, 12:03 — REGNUM  Почетный гражданин Екатеринбурга, советник при ректорате Уральского федерального университета Владимир Третьяков поддержал российскую заявку на право проведения международной выставки Expo 2025, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что Третьяков поставил подпись под обращением в Международное бюро выставок, которое составили и подписали заслуженные деятели науки, культуры и искусства, выдающиеся спортсмены и промышленники России и Свердловской области.

«Хотелось бы, чтобы в нашем городе было более динамичное развитие, чтобы молодежь считала центром этой жизни нашу культуру, образование, наши заводы, нашу науку», — прокомментировал событие Третьяков.

Напомним, Екатеринбург борется за право проведения всемирной выставки наряду с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Окончательное место проведения Expo 2025 определится 23 ноября.

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Борьба за EXPO-2025 в Екатеринбурге
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