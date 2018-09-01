Память погибшего главы ДНР Александра Захарченко почтят в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Память главы ДНР Александра Захарченко почтят в Санкт-Петербурге 1 сентября, сообщается 31 августа на странице музея в социальной сети.

Руководитель музея, Герман Владимиров сообщил, что 1 сентября состоится показ фильма «Добровольцы». Перед началом фильма все собравшиеся почтят память погибшего главы ДНР Александра Захарченко, а также вспомнят всех погибших ополченцев и добровольцев, которые встали на защиту Донбасса.

На мероприятии будет присутствовать друг Александра Захарченко, сербский снайпер Диан Берич.

Напомним, что глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб накануне, 31 августа, в результате взрыва в кафе в центре столицы ДНР, Донецка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко.