Ректор Самарского университета сообщил о крупных научных проектах вуза

Самара, , 10:12 — REGNUM Самарский национальный исследовательский университет (СамГУ) им С.П. Королева ведет несколько крупных научных исследований и реализует проекты для внедрения разработок в реальный сектор экономики, сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Евгения Шахматова.

«В Самарском университете обеспечиваются все стадии реализации проектов: от научно-исследовательских работ до выпуска наукоёмкой продукции, соответствующие большинству приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в России», — сказал руководитель университета, подводя итоги 2017/2018 учебного года.

Из выступления Шахматова следует, что в прошлом году вуз завершил работу на 398 научно-исследовательскими проектами общей стоимостью 1 млрд 42 млн рублей.

В настоящее время ученые СамГУ осваивают средства мегагранта, направленного на разработку физически обоснованных моделей горения. Работа проводится под руководством профессора Международного университета Флориды Александра Мебеля. Другим проектом вуза является исследование теоретического прогнозирования материалов с заданными физическими свойствами под руководством профессора Дэвиде Мария Прозерпио. Совместно с компанией «Металлист-Самара» вуз реализует проект по созданию импортозамещающих мобильных установок для опреснения морской воды.

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