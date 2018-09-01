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В Пермском крае 1 сентября торжественные линейки пройдут не во всех школах

Общество

В нескольких образовательных учреждениях торжественные линейки пройдут 3 сентября

Пермь, 1 сентября 2018, 09:50 — REGNUM  В Пермском крае 1 сентября торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут не во всех школах. В 10% образовательных учреждений они состоятся 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

1 сентября линейки состоятся примерно в 90% образовательных учреждений.

По информации правительства, к учебному году было принято 2 410 объектов. Среди них 1 473 учреждения образования. Из них — 1 109 школ, отметил губернатор Максим Решетников.

По его словам, на подготовку к новому учебному году было потрачено 127 млн рублей. В сравнении с 2017 годом сумма возросла на 55 млн.

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1 сентября 2018 года
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