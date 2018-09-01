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Видеонаблюдением оснащено 83% школ Тюменской области

Общество

При этом во всех есть охрана, заявляют в областном правительстве

Тюмень, 1 сентября 2018, 09:09 — REGNUM  В Тюменской области видеонаблюдением оснащено 83% образовательных учреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

При этом во всех образовательных учреждениях имеется охрана, пояснили в правительстве. Также по периметру здания огорожены заборами.

Также чиновники коснулись наличия школьных автобусов. По их словам, все они исправны, а автопарк регулярно обновляется. В 2018 году было закуплено и поставлено в школы 48 новых автобусов.

Напомним, 1 сентября за парты в Тюменской области сели более 200 тыс. школьников. Их них 23 439 детей переступили порог школы впервые.

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1 сентября 2018 года
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