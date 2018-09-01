На форуме «Город образования» детей увлекли мастер-классами по мехатронике

Москва, , 08:53 — REGNUM Специалисты научно-производственного центра газотурбостроения «Салют» организовали несколько мастер-классов для детей в рамках стенда «WorldSkills Russia» на Московском международном форуме «Город образования», сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что детей увлекли мастер-классами по промышленной робототехнике, мехатронике, акватронике и пилотированию. Последнее позволяет посетителям стенда на несколько минут почувствовать себя пилотом, управляя многофункциональным тренажером самолета.

Как пояснил начальник отдела по реализации молодежных проектов «Союза машиностроителей России» Илья Гаранин, смысл подобных мероприятий состоит в том, чтобы увлечь детей механической частью, после чего рассказать им о том, где они могут получить соответствующее образование и гарантированное трудоустройство.

Он добавил, что в настоящее время 22 чемпиона WorldSkills Russia работают на высокотехнологических промышленных предприятиях, таких как НПЦ газотурбостроения «Салют», Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева», Машиностроительное производственное объединение им. И. Румянцева и других.

«Город образования» — международный форум по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования. В 2018 году он проходит с 30 августа по 2 сентября в Москве в 75-ом павильоне ВДНХ.