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В Тюменской области открыто три новых школы

Общество

В подготовку к новому учебному году вложили 5 млрд рублей

Тюмень, 1 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В Тюменской области 1 сентября открылось три новые школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Одна из школ открылась в тюменском микрорайоне Ямальский-2. Она рассчитана на 1200 мест. В селе Малая Зоркальцева начала работу школа на 132 ученика, а в селе Тоболово Ишимского района — на 250 учащихся.

Всего 1 сентября за парты сядут более 200 тыс. учащихся, в том числе 23 439 первоклассников. На подготовку школ к новому учебному году из всех бюджетов было потрачено около 5 млрд рублей.

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1 сентября 2018 года
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