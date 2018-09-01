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Вуди Аллен объявил перерыв в карьере

Общество

Официально о причинах этого решения не сообщается, однако СМИ связывают его с сексуальным скандалом

Вашингтон, 1 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что берет паузу и приостанавливает работу, сообщает журнал Vanity Fair.

Американский режиссер, четырежды получавший премию «Оскар», заявил, что делает перерыв в карьере. Официально о причинах этого решения не сообщается, однако СМИ связывают его с сексуальным скандалом, разгоревшемся вокруг 82-летнего режиссера.

Напомним, скандал, вызванный заявлениями приемной дочери Вуди Аллена о сексуальных домогательствах с его стороны, разгорелся с новой силой в 2017 году. В результате скандала компания Amazon заморозила выпуск уже готовой картины «Дождливый день в Нью-Йорке». Некоторые актеры, снявшиеся в этом фильме, поспешили дистанцироваться от режиссера и заявить, что прекращают сотрудничество.

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