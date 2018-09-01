В России тестируют «школьную» платформу виртуальной реальности

Москва, , 07:53 — REGNUM Более 100 школьников и преподавателей приняли участие в тестировании платформы виртуальной реальности, разработанной специалистами компании «Терра Тех» (входит в «Российские космические системы») для внедрения в систему общего образования, сообщает пресс-служба предприятия.

Платформа ATLAS VR позволяет учащимся не читать или слушать о предмете изучения, а буквально переместиться в него, понять суть изучаемого объекта, выполнить домашнее задание, а педагогу затем проверить полученные знания.

«Мы наблюдаем большой интерес со стороны учащихся, педагогов школ и вузов к нашей разработке, — пояснил заместитель гендиректора по стратегии и развитию бизнеса «Терра Тех» Павел Суховаров. — Полученные данные станут основой для подготовки к пилотному проекту, который мы в ближайшее время планируем запустить с одной из школ».

На предприятии подчеркнули, что в ближайшее время совместно с другими компаниями планируется начать реализацию проектов по тестированию технологии ATLAS VR в учебных заведениях.

«Терра Тех» — структура холдинга «Российские космические системы», входит в госкорпорацию Роскосмос. Компания занимается разработкой геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли.

Читайте также: Пенсионера из Иркутской области удалось спасти благодаря снимкам из космоса