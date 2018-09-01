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В Челябинской области рост числа первоклассников замедлился

Общество

Из них треть будут обучаться в школах Челябинска

Челябинск, 1 сентября 2018, 07:02 — REGNUM  В школы Челябинской области 1 сентября пойдут 46,5 тыс. первоклассников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Всего за парты сядут около 388 тыс. школьников. Из них 46,5 учеников первых классов. 15 тыс. 114 детей впервые переступят школьный порог в столице Южного Урала — Челябинске.

По информации правительства, в 2018 году первоклассников будет на тысячу больше, чем на 1 сентября 2017 года. При этом в 2017 году школы приняли на 5 тыс. первоклассников больше, чем в 2016-м. Таким образом, можно сказать, что рост числа учащихся первых классов имеет тенденцию к замедлению.

В 2018 году учащихся примет 843 учреждения общего образования. При этом в 23% из них создана универсальная безбарьерная среда, которая позволяет осуществлять инклюзивное обучение детей-инвалидов.

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1 сентября 2018 года
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