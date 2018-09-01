В Свердловской области открыто три новых школы

Екатеринбург, , 06:35 — REGNUM На территории Свердловской области 1 сентября открываются три новых школы. Об этом в своём поздравлении с Днём знаний заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, новые школы открыты в Алапаевске, Кировграде и Екатеринбурге.

Как уточнили в областном правительстве, школа Кировграда была построена вместо уже старого здания, которое уже пришло в негодность. В новом смогут обучаться в два раза больше детей и подростков — 1200 вместо прежних 600. Также в школе есть пять спортивных залов, кабинеты медицинского работника, логопеда и психолога, библиотека и музей.

А в жилом районе Академический Екатеринбурга открывается вторая очередь школы №23. Она начала работу в конце августа. Первая очередь, напомним, была построена в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области 1 сентября открываются 1045 школ. За парты сядут 487 748 учащихся, среди которых более 58 тыс. первоклассников.