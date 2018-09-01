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В Свердловской области 1 сентября начали работу 1045 школ

Общество

Они примут 487 748 учащихся, из которых более 58 тыс. переступят школьный порог впервые

В Свердловской области 1 сентября начали работу 1045 школ
Александр Кардаполов © ИА Красная Весна
Школа в микрорайоне Мичуринский. Екатеринбург

Екатеринбург, 1 сентября 2018, 06:21 — REGNUM  В Свердловской области 1 сентября открываются 1045 школ. Об этом в своём поздравлении в связи с Днём знаний заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, школы примут 487 748 школьников, среди которых более 58 тыс. учеников первых классов. Все образовательные учреждения полностью готовы к учебному году.

На подготовку к учебному году и развитие образовательной системы в 2018 году было потрачено более 2,5 млрд рублей. Это почти на 300 тыс. больше уровня 2017 года. Более 955 млн выделил бюджет региона.

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1 сентября 2018 года
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