В Свердловской области 1 сентября начали работу 1045 школ

Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM В Свердловской области 1 сентября открываются 1045 школ. Об этом в своём поздравлении в связи с Днём знаний заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, школы примут 487 748 школьников, среди которых более 58 тыс. учеников первых классов. Все образовательные учреждения полностью готовы к учебному году.

На подготовку к учебному году и развитие образовательной системы в 2018 году было потрачено более 2,5 млрд рублей. Это почти на 300 тыс. больше уровня 2017 года. Более 955 млн выделил бюджет региона.