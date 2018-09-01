В Курганской области за парты сядут 135 тыс. человек

Курган, , 05:50 — REGNUM В Курганской области 1 сентября за парты сядут 135 тыс. человек. Из них 99 тыс. школьников и 36 тыс. студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

В первый раз школьный порог переступят 10,5 тыс. первоклассников. Учащихся и студентов с Днём знаний поздравят члены областного правительства, а также сотрудники органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.

Отметим, в 2018 году количество учащихся больше, чем год назад. Правда, не намного. 1 сентября 2017 года за парты сели более 98 тыс. школьников и 36 тыс. студентов.

Школьников примут 755 общеобразовательных организаций. Как заявил 29 августа на селекторном совещании с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым губернатор Алексей Кокорин, все они уже готовы к новому учебному году. По его словам, капитальный ремонт шёл в 13 школах. В семи работы уже завершены, а в шести осталось что-то доделать. Но учебному процессу завершение ремонта не помешает, уверен глава Зауралья.

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