В Челябинске возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия

Челябинск, , 05:52 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Челябинска, у которого нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В незаконном хранении оружия уличен 49-летний житель Челябинска, на даче которого в поселке Свободный (Октябрьский район) найдены 90 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм, 53 охотничьих патрона калибра 7,62 мм, а также оружие — винтовка ТОЗ-8−01 калибра 5,6 мм и карабин «Тигр» калибра 7,62 мм.

«Разрешения на хранение данного оружия мужчина предъявить не смог», — сообщили в полиции.

Кроме того, у челябинца нашли 200 г охотничьего пороха, относящего к категории метательных взрывчатых веществ. Порох был расфасован в банки.

«В отделе дознания ОМВД возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщили в полиции.

Уточняется, что максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, — это лишение свободы на срок до четырех и пяти лет. В отношении челябинца избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле жители Челябинской области добровольно сдали правоохранительным органам оружия и боеприпасов на сумму более 880 тысяч рублей.

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