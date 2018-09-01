Челябинцев отдадут под суд за торговлю наркотиками через интернет

Челябинск, , 05:23 — REGNUM Суд над десятью членами банды наркоторговцев состоится в Центральном районном суду Челябинска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурором области утверждено обвинительное заключение в отношении десяти членов преступного сообщества, покушавшихся на незаконный сбыт более пяти килограммов синтетического наркотического средства на территории городов Челябинска и Магнитогорска», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемые распространяли синтетические наркотики через интернет на территории Челябинской области и за ее пределами. В частности в 2016 — 2017 гг. они продавали наркотики в Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Ижевск, Оренбург, Уфу и Казань.

Обвинения десяти членам группировки предъявлены по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Также они обвиняются в попытке продать наркотики с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в значительном, крупном и особо крупномразмерах, организованной группой. Все члены группировки заключены под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 29 августа было изъято более семи килограмм героина, что эквивалентно более 60 тысячам разовых доз. Два накроторговца арестованы.

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