На юге Китая из-за ливней пострадали 40 тыс. человек

Наньнин, Китай, , 03:58 — REGNUM Порядка 40 тыс. человек пострадали из-за мощных ливней, которые, не прекращаясь с 29 августа, обрушились на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге Китая, сообщает 31 августа агентство Синьхуа.

Согласно статистическим данным, три города и девять уездов были затоплены, 873 местных жителя были перемещены в безопасное место. Порядка 1170 га зерновых было уничтожено и 150 домов были повреждены паводком, который нанес прямой экономический ущерб в размере более 37 млн юаней ($5,4 млн). Власти отмечают, что пять городов, включая Наньнин, и дальше, вплоть до 2 сентября будут оставаться во власти непогоды.

Напомним, что непогода затронула не только Гуанси-Чжуанский автономный район, но и провинцию Гуанчжоу, также расположенную на юге Китая. Всего за сутки, 30 августа в городах Шаньтоу, Хуэйчжоу и Шаньвэй на востоке провинции вылилось рекордное количество осадков, что привело к разливу рек.

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