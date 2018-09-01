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Наземный транспорт в столице остался без турникетов

Общество

Валидаторы пришли на смену турникетам

Наземный транспорт в столице остался без турникетов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Посадка в автобус

Москва, 1 сентября 2018, 03:51 — REGNUM  В наземном транспорте Москвы с 1 сентября введена бестурникетная система. Оплата проезда теперь будет осуществляться при помощи валидаторов.

По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, это нововведение поможет сократить время посадки пассажиров с пяти минут до 30 секунд. Предполагается, что это сократит длительность поездки на 5−20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа московская мэрия заявила, что с 1 сентября наземный транспорт перейдет на бестурникетную систему. Пассажиры смогут оплатить проезд новыми способами — банковской картой или смартфоном с поддержкой бесконтактных платежей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вместо турникетов — валидаторы: новшества пассажирского транспорта Москвы

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Автотранспортные проблемы Москвы
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