Флоридец выиграл в лотерею, но денег не получил

Тампа, США, , 02:00 — REGNUM Житель американского штата Флорида Джоэл Стрикланд выиграл в лотерею $1000, однако вместо выигрыша получил счет на сумму $5,3 тыс., сообщает телеканал WSLS.

По данным телеканала, счет Стрикланд получил за якобы фальшивую справку о безработице в 2010 году, по которой он получал пособия. Сам Стрикланд заявил, что это ошибка, так как безработным в 2010 году он пробыл всего шесть месяцев, а затем вернулся на ту же работу. По его словам, это может подтвердить и начальник на его работе.

Согласно законам штата Флорида, организаторы лотерей обязаны удостовериться, не являются ли победители должниками штата. В случае, если победитель значится в списке задолжавших, то деньги идут на выплату долга. Если долг приписан по ошибке, то выигравшие в лотерею могут потребовать компенсацию.

В то же время Стрикланд переживает, что, если ему удастся снова выиграть в лотерею, то следующий его выигрыш уйдет в пользу штата. По его словам, эта мысль «терзает его сердце».

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