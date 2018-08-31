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В «Шереметьево» больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

Общество

Все из-за закона «О персональных данных»

В «Шереметьево» больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Путешественник

Москва, 31 августа 2018, 23:30 — REGNUM  В международном аэропорту «Шереметьево» администрация решила больше не объявлять по громкой связи фамилии пассажиров, опаздывающих на рейс. Об этом сегодня, 31 августа, сообщается на сайте воздушной гавани.

Администрация «Шереметьево» приняла решение изменить систему оповещения пассажиров в связи с необходимостью соблюдения требования Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Отныне при оповещении опаздывающих пассажиров по громкой связи будет использоваться общее напоминание как можно скорее пройти на посадку, в котором также будет назван рейс. Фамилии опаздывающих пассажиров называться не будут.

Эти изменения касаются пассажиров всех классов и полетов всех авиакомпаний, которые обслуживаются в «Шереметьево».

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