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В ДНР из-за гибели Александра Захарченко объявлен трехдневный траур

Общество

Траур продлится в республике с 1 по 3 сентября включительно

В ДНР из-за гибели Александра Захарченко объявлен трехдневный траур

Донецк, 31 августа 2018, 22:45 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко объявлен трехдневный траур, сообщается 31 августа на официальном сайте правительства республики.

«Решением совета министров в ДНР установлены дни траура по случаю гибели главы Республики Александра Владимировича Захарченко. Траур установлен на 1-е, 2-е и 3-е сентября 2018 года», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в результате террористического акта погиб глава ДНР Александра Захарченко. Он получил смертельные ранения от взрыва, устроенного неизвестными террористами в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Этим же взрывом был тяжело ранен министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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