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Прощание с Кобзоном начнется в 8 утра 2 сентября

Общество

В связи с большим количеством желающих проститься

Прощание с Кобзоном начнется в 8 утра 2 сентября
Иллюстрация: Iosifkobzon.ru
Иосиф Кобзон

Москва, 31 августа 2018, 21:06 — REGNUM  Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном начнется в 8:00 мск, сообщили в Госдуме.

«В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

В 12:00 начнется гражданская панихида.

Прощание с Кобзоном пройдет в Москве, в Концертном зале им. П. И. Чайковского (Триумфальная пл., 4).

Похоронен Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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Кончина Иосифа Кобзона
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