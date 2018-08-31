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Гражданин Узбекистана получил орден за борьбу с опустыниванием

Общество

Пенсионер при помощи своей семьи превратил 50 га пустыни в лес

Гражданин Узбекистана получил орден за борьбу с опустыниванием

Термез, Узбекистан, 31 августа 2018, 21:19 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил орден «Дустлик» («Дружбы») жителю города Джаркурган Сурхандарьинской области Номозу Джумаеву за высадку в пустыне 15 тыс. саженцев саксаула, сообщает 31 июля издание «Газета.uz».

Пенсионер при помощи своей семьи превратил 50 га пустыни в лес. 30 августа хоким (глава) Сурхандарьинской области Баходир Пулатов вручил Джумаеву орден. Многие жители Узбекистана направили пенсионеру пожертвования для покупки саженцев растения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Туркмении состоялся саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. В ходе выступления президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что на территории республики высажено 700 тыс. га защитных насаждений из солеустойчивых растений.

Читайте ранее в этом сюжете: В пустыне на месте Аральского моря Узбекистан высадил 700 тыс. га растений

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Проблема Аральского моря
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