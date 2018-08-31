Памяти соратника. Сергей Стрыгин

Москва, , 20:39 — REGNUM Год назад, 31 августа 2017 г. ушел из жизни коллега и соратник Сергей Эмилиевич Стрыгин, последовательный и принципиальный борец за честь и достоинство нашей истории, за историческую правду и справедливость.

Ушел непростительно рано, не прожив и 58 лет, в очередной раз опровергнув лицемерие официальной пропаганды об увеличении продолжительности жизни в современной России.

Тяжело и больно осознавать, что прошел уже год, но время неумолимо, и бежит безостановочно.

Он не жалел себя, занимаясь той политической деятельностью, которая в современных российских реалиях может только сокращать, а не продлевать жизнь. Он занимался Катынью. Для всех знакомых с этим устойчивым «словом-символом» понятно, о чем идет речь.

Он остро чувствовал ложь и не принимал несправедливость, отрицание исторической правды, лицемерие и цинизм и потому занимался одиозным Катынским делом. Занимался потому, что считал это своим долгом. Понятие долг вообще было его отличительной чертой, частью его мировоззрения.

Без преувеличения, Сергей был один из главных бойцов «Катынского фронта».

Он основал и в течение многих лет вел известный сайт «Правда о Катыни» katyn.ru., который на протяжении полутора десятилетий был одним из главных свободных ресурсов, несущих правду об этот насквозь лживом и политизированном деле.

Он был прекрасным знатоком архивов и профессиональным архивистом, инициатором, организатором и участником многих судебных процессов против российских фальсификаторов Катынского дела и, как доверенное лицо ныне покойного внука Сталина Евгения Яковлевича Джугашвили, настойчиво и последовательно боролся за отстаивание чести и достоинства людей и страны, против обвинений их в преступлении, которое они не совершали, как ни безнадежно все это может казаться в условиях современной российской судебной системы.

Именно благодаря его усилиям впервые удалось добиться официального судебного подтверждения факта расстрела поляков в Катыни в 1941 г. немецким командованием, несмотря на всю ярость, истерию и мощь ресурсов антироссийской пропаганды, пытающейся вопреки историческим фактам и приговору Нюрнбергского трибунала доказать недоказуемое — вину в катынском расстреле не руководства фашистской Германии, а советского правительства.

Сергей был прекрасным товарищем и коллегой, готовым бескорыстно до конца отстаивать историческую правду, одним их лучших истинных борцов против фальсификации истории Второй мировой войны, наглядным «знаковым» примером которой является насквозь фальшивое «Катынское дело».

Его уход стал большим и тяжелым ударом для всех, кто знал его лично по выступлениям и дискуссиям на круглых столах и конференциях, по горным походам, сплавам по рекам и восхождениям на вершины.

Продолжение катынского расследования для окончательного восстановления исторической правды, торжества справедливости и развенчания Катынского мифа будет ему лучшей памятью.

А то, что «Катынская цепь» лжи будет рано или поздно прорвана, сомнению не подлежит.

Алексей Плотников, д.и.н., профессор, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Зиновьевского клуба