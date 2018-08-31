В Узбекистане планируют ввести ежемесячный «День без автомобиля»

Ташкент, , 20:56 — REGNUM Министерство внутренних дел Узбекистана будет организовывать акцию «День без автомобиля» каждую третью пятницу месяца, сообщили 31 августа в пресс-службе МВД республики.

Соответствующее решение закреплено в резолюции правительства Узбекистана о дне безопасности дорожного движения. Министерству народного образования республики поручено разработать программу обязательного предмета «Безопасность жизнедеятельности». В МВД не пояснили, в чем заключается акция «День без автомобиля».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Узбекистане был опубликован проект постановления правительства, которое предлагает увеличить в 25 раз штраф за тонировку стекол автомобиля. Размер штрафа составит 4,3 млн сумов (37 198 рублей).

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