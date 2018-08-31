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В Оренбуржье директор муниципального учреждения отдан под суд

Общество

За присвоение имущества и служебный подлог

Сорочинск, Оренбургская область, 31 августа 2018, 20:29 — REGNUM  В оренбургском Сорочинске под суд отдан директор муниципального учреждения «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления». Ему вменяют служебный подлог плюс присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие считает, что этот гражданин с 1 октября 2015 по 2 апреля 2018 года издал приказы о том, чтобы принять на работу граждан на должности сторожа и смотрителя кладбища. А затем якобы указал в их трудовых книжках ложные сведения о принятии этих лиц на работу, заранее зная, что они не будут работать. Приказы оказались фиктивными.

При этом директор утверждал табеля учёта рабочего времени, в которых была ложная информация о якобы нахождении этих лиц на рабочих местах. А бухгалтерия начисляла этим гражданам зарплату.

Выявлен и ещё один преступный факт. Оказалось, что он возглавлял одну из участковых избирательных комиссий. И с 15 февраля по 18 марта 2018 года похитил 8 700 рублей федеральных денег, потратив их на свои нужды.

Вину свою директор признал и теперь ждёт суда.

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