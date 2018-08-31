Вузы стран Туркестана не попали в топ-70 лучших университетов Евразии

Лондон, , 20:11 — REGNUM Ни одно высшее учебное заведение из стран Туркестана не попало в рейтинг лучших ведущих университетов Евразии по версии британской компании Times Higher Education (THE). Рейтинг из 70 вузов опубликован 30 августа на сайте THE.

Эксперты сравнили университеты из 16 стран континента: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Афганистана, Молдавии, Грузии, Белоруссии, Украины, России, Турции, Ирана и Монголии.

Первую строчку рейтинга занял Московский государственный университет им. Ломоносова, вторую строчку — Московский физико-технический университет, третью — Томский политехнический университет.

Напомним, в июле 2018 года государственная инспекция по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана составила рейтинг университетов республики. На первом месте оказался Национальный университет.

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