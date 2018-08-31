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В Астане продлили низкую стоимость проезда для школьников

Общество

Решение было принято по многочисленным просьбам родителей

В Астане продлили низкую стоимость проезда для школьников
Общественный транспорт

Астана, 31 августа 2018, 19:53 — REGNUM  Власти Астаны продлили до 15 сентября стоимость проезда в 40 тенге (7,49 рубля) для школьников, сообщает 31 августа издание BNews со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Решение было принято по многочисленным просьбам родителей, которые не успели оформить именные транспортные карты для школьников. После 15 сентября стоимость проезда в обычных городских маршрутах при наличном расчете составит 90 тенге (16,85 рубля), в экспресс-маршрутах — 125 тенге (23,4 рубля).

Отметим, в Астане внедряются именные школьные транспортные карты для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Первичный выпуск карты бесплатный, при потере придется заплатить 400 тенге (74,91 рубля).

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