В Узбекистане военным отменят льготные экзамены в вузы

Ташкент, , 18:38 — REGNUM В Узбекистане абитуриентам, отслужившим в армии, могут отменить льготу в виде 50-процентной прибавки к набранным баллам, сообщает 31 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, военным необходимо предоставлять льготы по специальной квоте, но не в форме прибавки к баллам, так как это дискриминирует девушек.

Абдухакимов добавил, что правительство готовит соответствующее постановление и в 2019 году льготы будут отменены.

Как сообщал ИА REGNUM, в начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого военнослужащим предоставляются льготные автокредиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Военным Узбекистана предоставили более льготные автокредиты, чем прокурорам