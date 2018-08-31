Конкурс на масштабную реконструкцию СКК «Петербургский» объявят в октябре

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Конкурс на реконструкцию спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе Северной столицы объявят в октябре. Об этом сообщила 31 августа глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о планах хоккейного клуба «СКА» построить на базе СКК самый большой ледовый дворец в мире заявил президент клуба Геннадий Тимченко 25 августа.

По словам Ирины Бабюк, «дорожная карта» по проекту уже готова. Она подтвердила, что придется внести поправки в генеральный план города.

СКК будут реконструировать без привлечения бюджетных средств, однако хоккейный клуб «СКА», вложив около 20 млрд рублей в проект, также собирается построить вокруг арены жилье на продажу. Для этого статус территории придется изменить.

«Вся необходимая документация уже готова. Сейчас вносятся технические корректировки и согласования. Поэтому к середине октября будет объявлен конкурс на реконструкцию», — сообщила Бабюк.

Смольный уточнял, что СКК «Петербургский» необходимо привести в порядок, иначе там может обрушиться крыша.

ХК «СКА» планирует превратить спортивно-концертный комплекс в крупнейшую ледовую арену мира, которая вместит более 22 тыс. человек. Проект рассчитывают завершить к 2023 году.

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