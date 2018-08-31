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Заключенные белгородской колонии обвинили СМИ во лжи

Общество

Трое заключенных, чьи имена фигурировали в сообщениях о пытках в колонии, заявили, что не имеют представления об источнике информации

Белгород, 31 августа 2018, 18:14 — REGNUM  В Белгородской колонии после ряда сообщений о пытках заключенных в исправительной колонии № 7 прошла проверка представителя аппарата уполномоченного по правам человека в Белгородской области Алексея Шелякина, членов региональной общественной наблюдательной комиссии Виктора Микурова и Вадима Шевченко и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Владимира Шульгина.

Как сообщила пресс-служба регионального ФСИН, правозащитники отправились в колонию и лично приняли троих заключенных, фамилии которых фигурировали в СМИ. Все трое заявили, что не имеют представления об источнике этой информации и что за период отбывания наказания в учреждении физическая сила со стороны сотрудников колонии к ним не применялась. Супруга одного из осужденных также опровергла данные о том, что муж сообщал ей об издевательствах в колонии.

Заключенные подготовили заявления о незаконном распространении в СМИ их персональных данных без их согласия. Заявления будут направлены в аппарат уполномоченного по правам человека в Белгородской области и общественную наблюдательную комиссию Белгородской области.

«По результатам проведенной вышеуказанными лицами проверки факты о нарушении прав осужденных в ИК-7 УФСИН России по Белгородской области, опубликованные в СМИ, на данный момент не находят своего подтверждения», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородская прокуратура подключилась к проверке нарушений в колонии №7

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