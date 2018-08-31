«Кремлёвские кадеты» с Урала выступят на фестивале «Спасская башня» — 2019

Москва, , 18:22 — REGNUM Военно-патриотический клуб «Кремлёвские кадеты» при Екатеринбургском кадетском корпусе войск Национальной гвардии Российской Федерации 31 августа выступил на Красной площади в финале конкурса молодёжных почётных караулов «Спасская башня», который прошёл в рамках одноимённого военно-музыкального ежегодного международного фестиваля. В рамках показательной программы «Спасская башня детям» «Кремлёвские кадеты» из Екатеринбурга единственные показали шоу-программу танцевальных номеров с карабинами. Также были продемонстрированы строевые приемы с карабинами и дефиле с оружием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в представительстве губернатора Свердловской области в органах государственной власти Российской Федерации.

По результатам выступления в финале конкурса, по словам старшего воспитателя курса Екатеринбургского кадетского корпуса Алексея Свалухина, было принято решение о подготовке отдельного номера для взрослой программы фестиваля в 2019 году.

«Это будет совместный номер кадетов и детского эстрадно-духового оркестра «Центр дополнительного образования «Социум» Кировского района Екатеринбурга, который был создан всего год назад и впервые принимал участие в детской программе фестиваля», — уточнил Свалухин.

Инициатором создания и художественным руководителем оркестра стал заслуженный деятель искусств России, лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся заслуги в области культуры, полковник Александр Павлов.

Военно-патриотический клуб «Кремлёвские кадеты» при Екатеринбургском кадетском корпусе был создан ветеранами Кремлёвского Президентского полка Екатеринбурга в 2013 году. Он является призёром конкурса молодёжных подразделений почётного караула на «Спасской башне» в 2016 году и обладателем кубка «Рубиновые звёзды» Президентского полка и Межрегионального конкурса молодёжных подразделений почётного караула.

Также клуб — дипломант четвёртого и пятого международных фестивалей духовых оркестров. Кроме того, «Кремлёвские кадеты» — участник парада Победы в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах в Екатеринбурге. Имеет медаль Министерства обороны Российской Федерации «За участие в Параде Победы».

На сегодняшний день численность клуба «Кремлёвские кадеты» составляет 45 кадетов. 13 выпускников поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ.