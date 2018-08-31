Курск: пострадавшему при взрыве снаряда ребенку сохранили ногу

Курск, , 17:46 — REGNUM Состояние одного из трех детей, пострадавших при взрыве артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны в городе Железногорске, стабилизировалось — врачам удалось сохранить поврежденную ногу мальчика, и его перевели из реанимации в обычную палату.

Как сообщает «Эхо недели» со ссылкой на главного врача Железногорской городской больницы №2 Алексея Филатова, мальчик сейчас находится в Курске. Врачам удалось сохранить поврежденную ногу. Состояние ребенка оценили как удовлетворительное, мальчика перевели в обычную палату. Так как травма была серьезной, ему предстоит длительное лечение. Проходить реабилитацию после травмы он будет уже в Подмосковье — там живет семья мальчика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 августа в городе Железногорске четверо детей нашли на улице артиллерийский снаряд. Они перенесли его, и из-за неосторожного обращения снаряд взорвался. Один ребенок погиб, еще трое получили травмы.

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