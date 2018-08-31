Пятница, 31 Августа 2018 года
17:44:07 МСК

В Ярославле снесут аварийное здание школы № 53

Общество

На ее месте хотят построить новую

В Ярославле снесут аварийное здание школы № 53
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Снос школы в Ярославле

Ярославль, 31 августа 2018, 17:38 — REGNUM  Здания бывшей школы №53 в Ярославле снесут. Об этом сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников.

31 августа комитет заключил контракт на снос. Демонтаж зданий должен быть закончен до 25 декабря этого года.

«В дальнейшем на освободившимся земельном участке будет построена новая школа, отвечающая всем современным требованиям. Иные варианты использования земельного участка не рассматриваются», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Андрей Овчинников.

Школа была признана аварийной и закрыта несколько лет назад, ученики распределены по близлежащим школам. Новые школы в Ярославле не строились 20 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская прокуратура потребовала не пускать детей в здание школы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность школами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить