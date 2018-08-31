В петербургские школы вернется «Астрономия»

Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Преподавание предмета «Астрономия» будет происходить в 2018/19 учебном году во всех школах Санкт-Петербурга. На это отводится один час в неделю для учеников 10−11 классов, сообщило 31 августа издание городского правительства «Петербургский дневник».

Кроме того, в наступающем учебном году петербургские выпускники школ смогут по выбору сдавать китайский язык. А в 9 классе для допуска к ГИА ученики должны будут пройти устное собеседование по русскому языку.

Всего в Петербурге 1 сентября откроют свои двери 683 школы, в которые придут 487 тысяч учеников, в том числе 58,5 тыс. первоклассников.

Численность работников системы образования в Петербурге — почти 90 тыс. человек, из них более 36 тысяч — педагоги средних школ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2018 года охрана всех школ будет происходить силами профессиональных охранников за счет бюджетных средств, без помощи родителей. Такая же система с 1 января 2019 года будет введена во всех детских садах Петербурга.

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