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Соцсеть «ВКонтакте» позволила пользователям делать свой профиль приватным

Общество

Теперь пользователи могут полностью закрыть свой профиль от посторонних

Москва, 31 августа 2018, 17:34 — REGNUM  Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» изменила правила приватности для пользователей. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба социальной сети.

Отныне пользователи могут настраивать уровни доступа к своему профилю, полностью закрыв его от тех, кого нет в списках друзей. Установив такие настройки приватности, пользователь оставит весь контент на его странице доступным только для друзей, а остальные пользователи соцсети не смогут получить к нему доступ.

Изменение уровня приватности производится в настройках профиля. Предложено три уровня приватности: только для друзей, только для себя или для никого. Администрация социальной сети пояснила, что режим «Никто» необходим, так как ряд настроек приватности предусматривают связь владельца профиля с другими пользователями.

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