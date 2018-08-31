Эколог не верит обещаниям Собянина улучшить экологию Москвы

Москва, , 17:00 — REGNUM Слова мэра Москвы Сергея Собянина о скором улучшении качества столичного воздуха едва ли хоть как-то соотносятся с реальностью, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 31 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Собянина о том, что выбросы Московского нефтеперерабатывающего завода после модернизации сократятся в четыре раза.

«Я рад за Сергея Семеновича, если он и правда так думает, — сказал Закондырин. — Это не имеет никакого отношения к реальности и к тому экологическому воздействию, которое оказывает Московский нефтеперерабатывающий завод на экосистему московского региона. Это один из крупнейших загрязнителей в городе».

По словам Закондырина, совершенно очевидно, что виновником периодически накрывающего Москву неприятного запаха является московский НПЗ.

«Объёмы экологического воздействия надо очень чётко рассчитывать и мониторить, — заявил Закондырин. — К сожалению, вся система мониторинга МНПЗ проводится самим заводом. Никакими объективными данными о состоянии окружающей среды и том негативном экологическом воздействии, которое осуществляется на экосистему, он в реальности не обладает. Коллеги из департамента природопользования и охраны окружающей среды замалчивают информацию о деятельности этого завода и вообще создали абсолютно непрозрачную систему Мосэкомониторинга».

Закондырин отметил, что система, при которой крупнейший загрязнитель воздуха сам оценивает экологические риски и сообщает о них, — ненормальная.

«По поводу тех конкретных действий, которые провел МНПЗ по модернизации своего оборудования, — безусловно, какие-то мероприятия проводятся, — признал Закондырин. — Однако объективных данных о модернизации самой системы очистки выбросов нет».

Подытоживая сказанное, эколог добавил, что находит очень странным поступок мэра, сделавшего в своей предвыборной кампании акцент именно на ситуации с московским НПЗ.

«Это так же странно, как приглашать представителей МНПЗ в свой избирательный штаб во время обсуждения экологической стратегии развития Москвы, — сказал Закондырин. — Среди приглашённых доверенных лиц кандидата Собянина присутствовал в том числе замдиректора, главный эколог МНПЗ».

Напомним, как сообщила 31 августа «Российская газета», мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что выбросы Московского нефтеперерабатывающего завода после модернизации сократятся в четыре раза. В настоящее время на предприятии строится комплекс «Евро+» по программе модернизации НПЗ, которая ведётся с 2011 года.

«Заводу с начала программы уже удалось сократить выбросы вдвое, — заявил Собянин. — Этот показатель улучшится ещё вдвое уже в следующем году, когда запустят установку. Это значит, что Москва получит бензин высокой очистки. Соответственно, воздействие автомобильных выхлопов на нашу экологию станет меньше».