Чиновники пытаются избежать субсидий при реконструкции роддома в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Смольный ведет переговоры с двумя компаниями, чтобы привлечь их к инвестициям в реконструкцию родильного дома №17 на улице Вавиловых на севере Петербурга. Об этом сообщила 31 августа глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Этот роддом закрыли еще в 2013 году из-за аварийного состояния здания. Сначала его включили в адресно-инвестиционную программу (АИП), причем реконструкцию оценивали то в 5 млрд, то в 8 млрд рублей. Но затем роддом из АИП пропал. Депутат Заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») поинтересовалась, предпринимают ли чиновники что-либо, чтобы в 2019 году там «хотя бы что-то началось».

Ирина Бабюк заявила, что считает ситуацию с роддомом «очень актуальным вопросом», и Смольный продолжает рассматривать проект исключительно в разрезе государственно-частного партнерства.

«К сожалению, первоначальная схема реализации проекта была очень дорога для города, очень много субсидий требовалось. Одним из партнеров рассматривалась клиника «Скандинавия». Но в существующих реалиях мы несколько меняем подход в части структурирования проекта ГЧП, финансовую модель пересматриваем в последнее время, чтобы минимизировать затраты города, а в некоторых случаях вообще отказаться от них. Сейчас есть ряд компаний, с двумя из которых мы ведем еженедельный диалог, чтобы, скажем так, простимулировать на подачу частной инвестиционной инициативы», — заявила Бабюк.

Она подчеркнула, что Смольный считает этот проект приоритетным для Петербурга и активно занимается им, так что она надеется, что результат появится уже в ближайшем будущем.

Заметим, роддомов в Петербурге всего девять, то есть вдвое меньше, чем районов города. Причем в наиболее густонаселенных районах — Выборгском, Приморском, Калининском, Красногвардейском — их вообще нет.

Ранее депутат Надежда Тихонова посетовала, что при таком отношении властей к этой проблеме не стоит рассчитывать на поднятие рождаемости, которая продолжает в Петербурге падать.

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