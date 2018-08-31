Кошки-мышки с Telegram могут привести к разработке систем контроля Рунета

Москва, , 16:36 — REGNUM Страстное желание различных ведомств заблокировать Telegram не может быть объяснено каким-то особенным отношением к отдельному мессенджеру. Тут виден размах, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее Reuters со ссылкой на протокол межведомственной комиссии, состоящей из сотрудников Роскомнадзора, ФСБ и Минкомсвязи, сообщило об испытаниях новой технологии блокировки мессенджера Telegram. Комиссия должна была обсудить результаты тестирования различных систем анализа и фильтрации трафика.

Когда ради блокировки какого-то там чат-приложения хотят внедрить на уровне государства довольно дорогостоящую и сложную систему анализа потока данных — это не может быть ради исполнения одного лишь единственного решения суда.

Итак, хотят внедрить так называемый DPI (Deep packet inspection). Эта технология позволяет по статистическим данным и косвенным признакам определять данные, характерные для того или иного протокола или программы. Таким образом, видимо, ФСБ намерена определить профиль обмена данными мессенджера и блокировать его не по конкретным адресам в сети, а по характерному поведению.

Стоит ли говорить о том, что любое поведение можно симулировать? В этом смысле стоит ожидать, что возможности государства для осуществления блокировок в целом — возрастут. Но едва ли это затронет Telegram.

Вообще под лозунгом борьбы с мессенджером можно внедрить хоть все технологии сразу и даже построить аналог «Китайского файервола», фактически изолировав страну от внешнего интернета. При этом высока вероятность того, что Telegram так и продолжит работу, а вот всё прочее неугодное можно будет закрывать щелчком пальца.

При этом Telegram метит чуть ли не в основу для создания нового параллельного интернета, защищённого от прослушки, блокировок, имеющего собственную платежную систему и возможности технологии распределённого реестра («блокчейн» который) в комплекте. Если замысел создателей Telegram сбудется, то может оказаться, что власть выбросит кучу средств на борьбу с ветряными мельницами.

Впрочем, построить себе систему защиты от внешних киберугроз всё-таки стоит. И щучить Telegram — это прекрасный способ управлять миром, не привлекая к себе внимания санитаров.

Государство борется с мессенджером, создавая кольцо безопасности для Рунета, а мессенджер с этим героически борется, внедряя технологии, которые позволят осуществлять государству торговлю за встроенную криптовалюту со странами, введшими санкции… Чем не хитрый план?

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